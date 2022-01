Sanremo 2022, Laura Pausini super ospite al Festival

Dopo l’annuncio della presenza di Luca Medici, in arte Checco Zalone, di Cesare Cremonini e dei Maneskin, Laura Pausini è la quarta super ospite della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Ad annunciarla Amadeus – conduttore e direttore artistico della kermesse per il terzo anno consecutivo – nell’edizione delle 20.00 del Tg1. Ed è proprio al festival della canzone italiana che la Pausini ha iniziato la sua carriera fatti di grandi successi. Nel 1993 ha vinto la gara canora con il suo intramontabile brano ‘La solitudine’.

La pop star italiana di fama mondiale, che salirà sul palco del Teatro Ariston mercoledì 2 febbraio, presenterà il suo nuovo singolo Scatola e racconterà il suo 2022 pieno di tante sorprese. Il brano, scritto con Madame, sarà disponibile dal 20 gennaio e farà parte della colonna sonora del film Laura Pausini – Piacere di conoscerti. La pellicola Amazon Original italiana, nata da un’idea originale dell’artista, scritta da Ivan Cotroneo, Monica Rametta e Pausini, diretta da Cotroneo e con la supervisione creativa di Francesca Picozza e con direttore della fotografia Gherardo Gossi. Prodotto da Endemol Shine Italy, il film sarà disponibile prossimamente in esclusiva su Prime Video, in 240 Paesi e territori in tutto il mondo.

Sanremo 2022 è in programma dall’1 al 5 febbraio in prima serata su Rai1.