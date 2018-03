Il manga di Dragon Ball Super arriva in Italia il 26 aprile

19 aprile 2017

Grande attesa per il manga di Dragon Ball Super. I Saiyan tornano in Italia con Star Comics il 26 aprile ROMA – Grande attesa per l’uscita in Italia del manga di Dragon Ball Super, il seguito della popolare serie creata nel 1995 in Giappone da Akira Toriyama e pubblicato da Shueisha Inc. Tornano così le […]